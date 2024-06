 IL SALUTO DEL DIRETTORE GUALTIERI

Ringraziamento al Frosinone Calcio ed alla Citta’ di Frosinone.

Sette anni indimenticabili che resteranno per sempre nel mio cuore.

A Frosinone ho vissuto una esperienza stimolante, un progetto unico di sviluppo del brand Frosinone Calcio e del territorio.

Ho potuto apprezzare da vicino il carattere della gente ciociara con la quale ho condiviso molti valori simili ai miei.

Prima di tutto l’amore incondizionato e senza interessi per la propria squadra di calcio e per il territorio di appartenenza, il modo più bello per coltivare le proprie passioni.

Persone vere che ti accolgono, ti sostengono e ti trasmettono i loro sentimenti in modo semplice, spontaneo e trasparente.

Un grazie alla città, alla provincia, a tutti i ciociari, a tutti i tifosi, alla curva nord ed a tutti i club. Mi hanno accolto dall’inizio con affetto facendomi sentire a casa.

Grazie al presidente Stirpe che mi ha dato grande fiducia facendomi sentire importante per il progetto. Mi ha permesso di rappresentare il Frosinone Calcio in tutti gli ambiti che ha ritenuto utili anche quelli più delicati e mi ha dato la possibilità di crescere grazie ad una esperienza nuova per me che in italia pochissimi hanno avuto il privilegio di vivere; la gestione di uno stadio di proprietà.

Auguro al club ed a tutti voi il meglio, possiate avere sempre le soddisfazioni che questa piazza merita.

Salvatore Gualtieri