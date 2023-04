Il Frosinone Calcio comunica che, ad integrazione del comunicato ufficiale del 1.03 u.s., (Under 14) l’agevolazione dei biglietti nominativi gratuiti, ai minori di anni 14 accompagnati da un adulto pagante ai sensi dell’art. 11-ter della legge n. 41/2007 e s.m.i., è stata estesa per le restanti partite casalinghe all’intero settore “Tribuna Superiore” fino ad esaurimento della disponibilità e con le medesime modalità già comunicate.