 INTER – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che i tagliandi validi per la gara Inter-Frosinone, in programma il 12/11/2023 alle ore 20.45, saranno messi in vendita dalle ore 12 del giorno venerdì 20 ottobre 2023.

Il settore dedicato alla tifoseria ospite è il Terzo Anello Blu. Il costo del biglietto è di € 20 ed è acquistabile sul sito vivaticket.com o presso le ricevitorie presenti sul territorio nazionale.

Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, di seguito il link:

https://www.parkforfun.com/it/inter_events

Si invitano i tifosi del Frosinone Calcio a passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) per entrare allo stadio dove verranno svolte le attività di filtraggio e di non recarsi direttamente all’ingresso 10 dedicato.