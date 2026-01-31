INTERIVISTA POST PARTITA AD ANTONIO FIORI

Chiavari – Le dichiarazioni dell’attaccante giallazzurro Antonio Fiori autore della rete del pareggio contro la Virtus Entella.

Antonio, ti aspettavi un impatto così importante oggi pomeriggio e come valuti l’abbraccio con i compagni di squadra?

“Un inizio così era il meglio che potessi chiedere. Abbiamo un gruppo bellissimo e mi sono integrato fin dal primo momento in cui sono arrivato. Sono davvero felice di essere qui”.

Oggi il Frosinone non ha disputato una grande partita, ma questo risultato può essere un segnale per il campionato?

“Oggi abbiamo creato tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Sono stato bravo a segnare, ma potevamo fare anche altri gol. Siamo sulla strada giusta”.

Hai una dedica particolare per il gol? E che tipo di giocatore sei?

“Il gol di oggi lo dedico ai tifosi del Frosinone e alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina in questi ultimi sei mesi. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, mi piace giocare largo a sinistra e puntare l’uomo”.

Che cosa ha di particolare questa squadra, secondo te?

“Sicuramente il livello degli allenamenti, che è molto intenso e non me lo aspettavo. Ma credo che anche l’unione del gruppo sia un fattore fondamentale”.