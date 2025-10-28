INTERVISTA POST PARTITA ANTHONY OYONO

Frosinone – Le parole post partita del difensore giallazzurro Anthony Oyono, dopo la vittoria casalinga per 4-0 contro la Virtus Entella.

Anthony, qual è il fattore più importante nel lavoro quotidiano tuo e dei tuoi compagni in questa stagione?



«Il lavoro che mettiamo in campo ogni giorno durante gli allenamenti. Quest’anno abbiamo un mister che ci spinge molto e ci fa arrivare a ogni partita con lo spirito giusto e la voglia di fare bene. Il mister ci trasmette tanta energia e ci dà fiducia».

Quella di questa sera è stata la tua migliore partita della stagione?



«Credo di sì, anche perché ho chiuso la gara con un assist, e questo fa sempre piacere. Penso sia stata una delle mie migliori prestazioni della stagione».

Al rientro negli spogliatoi avete dato un’occhiata alla classifica? Se sì, avete guardato chi vi insegue o chi vi precede?



«Sì, la prima cosa che abbiamo fatto è stata guardare i risultati delle squadre che ci stanno davanti in classifica. Non so chi c’è dietro di noi, ma so bene chi sta sopra».