 INTERVENTO RIUSCITO PER SHERRI

Frosinone Calcio comunica che il calciatore Alen Sherri è stato sottoposto a intervento di riduzione di frattura poliframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali con ricostruzione del pavimento orbitario e contenzione con mezzi di sintesi in titanio. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Roberto Pistilli e dalla sua Equipe ( Dr. Walter Colangeli e Dr.ssa Chiara Veneroso – Anestesista la Dr.ssa Milena Sangiovanni) presso la Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma ed è tecnicamente riuscito. Il portiere inizierà nei prossimi giorni il programma di riabilitazione. Tempi di recupero previsti 60 giorni.