INTERVISTA MISTER FOGLIETTA “RIPARTIAMO DAL LAVORO”

“Ho trovato veramente bene le ragazze, sono delle professioniste. Hanno fatto della sosta un momento di recupero e riposo. Sono tornate al campo il 2 gennaio con tutta la voglia di continuare a percorrere una strada che sta andando nel verso giusto. Abbiamo raccolto tanto nelle prime partite di campionato e abbiamo lavorato con lo staff e siamo pronti per il proseguo del campionato. Oggi abbiamo fatto una video analisi su un amichevole importante e abbiamo parlato della consapevolezza delle scelte e di come siamo cresciuti partita dopo partita per poter prendere sempre più spazio e avere la possibilità di fare pressioni diverse e avere loro che accettano tutte le indicazioni che gli vengono date. Loro sanno quello che devono fare e oggi abbiamo detto che dobbiamo continuare a lavorare forte, perché solo con il lavoro coeso tra tutti possiamo andare avanti”.

“L’obiettivo rimane quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Dobbiamo crescere quando abbiamo il pallone, la fase di non possesso è migliorata giorno dopo giorno. Quando affrontiamo squadre che ci aspettano dobbiamo aumentare la nostra qualità. Sul lavoro e sulla quantità però non posso dire nulla alle ragazze, sulla qualità dobbiamo far gol più spesso nell’area di rigore, gli ultimi metri devono essere la forza per andare ad effettuare tante realizzazioni. Su questo serve il lavoro di tutta la squadra e degli attaccanti”.

“Siamo arrivati all’ultima partita di campionato prima della sosta a Brescia dove siamo arrivate scariche, perché avevamo dato tanto. Abbiamo ricaricato le nostre batterie e dobbiamo ripartire da questo: concentrazione e tanto lavoro”.