SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA A MISTER FOGLIETTA

Frosinone – Le dichiarazioni del mister Francesco Foglietta in vista della prossima partita di campionato in trasferta con il Vicenza.

“Domenica abbiamo Vicenza, una trasferta importante contro una squadra ben organizzata. La stiamo preparando con grande attenzione e rispetto, sulla base delle loro idee e delle loro qualità, ma concentrandoci soprattutto su noi stessi e su ciò che dobbiamo continuare a migliorare. Arriviamo da una prestazione e da un percorso che ci dà fiducia, ma sarà fondamentale confermarci sul campo”.

“Sono molto contento dell’ultima partita giocata contro il Lumezzane. Nel primo tempo abbiamo tenuto il campo davvero molto bene, con grande organizzazione e personalità, riuscendo a mettere la partita nelle nostre mani. Abbiamo trovato meritatamente il vantaggio e in diverse occasioni siamo andati vicini al raddoppio; sia con l’occasione di Maier su punizione che con l’occasione per Buono.

Nel secondo tempo la squadra ha continuato a rimanere ordinata e fedele al piano gara, ma purtroppo abbiamo subito il gol su palla inattiva, da una punizione dalla lunga distanza. Dopo il gol, però, la reazione è stata immediata: siamo rimasti concentrati sull’obiettivo, compatti e lucidi, senza concedere grandi opportunità agli avversari.

Rimane una prestazione di grande valore. Sono particolarmente fiero delle ragazze perché hanno dimostrato carattere, identità e coraggio, mettendo in difficoltà una squadra forte e strutturata come il Lumezzane. Questo tipo di prestazioni ci dà consapevolezza: questa è la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla con convinzione”.