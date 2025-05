 INTERVISTA POST PARTITA A FABIO LUCIONI

Reggio Emilia – Al termine della sfida del Mapei Stadium, decisa dalla rete sul dischetto di Emil Bohinen e da una solida prova difensiva, Fabio Lucioni ha analizzato la prestazione del Frosinone. Di seguito l’intervista post partita al difensore giallazzurro.

Come giudichi la tua prestazione e quella complessiva della squadra?

“Oggi sono felice di essere tornato in campo e di aver dato una mano alla squadra. Fin dal mio arrivo sapevo di dover essere un supporto per i ragazzi, e per questo metto la mia esperienza a disposizione dei miei compagni. Abbiamo disputato una gara con grande attenzione, consapevoli che eravamo obbligati a vincere, e abbiamo cercato di commettere il minor numero possibile di sbavature in fase difensiva. Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui, ma credo che abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento e dalla concentrazione mostrati oggi per raggiungere una salvezza che, forse, due mesi fa sembrava impensabile.”

Dopo la vittoria a Marassi contro la Sampdoria, cosa è cambiato nella squadra?

“Credo sia cambiato poco. Le prestazioni sono sempre state buone, ed è normale che quando sei in rimonta e fai quattro vittorie consecutive inizi anche a pensare ad altro. Però noi siamo rimasti sempre concentrati sull’obiettivo salvezza, e nella nostra testa non è mai cambiato nulla. C’è ovviamente un po’ di rammarico, ma per come si è sviluppata l’intera stagione credo che nel girone di ritorno sia stato fatto un lavoro eccezionale. La situazione era complicata, la società è intervenuta sul mercato cambiando molto, e oggi abbiamo ancora una possibilità concreta per salvarci.”

Cosa vi siete detti a fine partita, sapendo di non aver centrato la salvezza diretta?

“Durante la partita non abbiamo mai chiesto i risultati dagli altri campi. Dovevamo restare concentrati sulla nostra gara e non volevamo distrazioni. A fine partita abbiamo preso atto degli altri risultati, e adesso sappiamo che ci aspettano altri centottanta minuti per raggiungere il nostro obiettivo. Si riparte subito da domani, cercando di recuperare energie e prepararci al meglio per le ultime due partite.”