INTERVISTA POST PARTITA A FARES GHEDJEMIS

Carrara – Le parole in conferenza stampa dell’attaccante giallazzurro Fares Ghedjemis, autore della seconda rete nella vittoria in trasferta contro la Carrarese.

Fares, cosa vi ha trasmesso mister Alvini quest’anno, visto che la squadra sembra funzionare molto bene?



«Sì, abbiamo fatto finora un buon inizio di stagione grazie al mister, che ogni giorno ci trasmette la voglia di vincere. Questo, secondo me, è un aspetto chiave che fa la differenza».

Vincere in questo modo può rappresentare un segnale alle altre squadre?



«Giochiamo per vincere ogni partita. Siamo sulla strada giusta, pensiamo gara dopo gara e adesso siamo concentrati sul prossimo impegno di campionato».

La prossima sarà una sfida di vertice contro il Modena. Sogni uno stadio pieno?



«Sarà una grande partita. Se vogliamo fare una buona stagione, dobbiamo vincere contro le squadre che ci precedono in classifica».

È, secondo te, il miglior Ghedjemis da quando sei a Frosinone?



«Secondo me questo è il vero Ghedjemis: mi sono liberato e ho iniziato a fare quello che so fare meglio. Non direi che è il miglior Ghedjemis, ma sicuramente il più autentico».