INTERVISTA POST PARTITA A FRANCESCO GELLI

Frosinone – Le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista giallazzurro Francesco Gelli dopo la vittoria per 1-0 contro la Reggiana.

Francesco, come ti sei trovato in questo ruolo che hai già ricoperto tante volte e come ti stai trovando in questa squadra?

“Il gruppo è eccezionale: ci divertiamo, lavoriamo tanto e penso che questo si veda il giorno della partita. A livello personale mi sento meglio, sto tornando in forma e sono in crescita. Il ruolo lo conosco, ma mi metto sempre a disposizione della squadra per dare il massimo”.

Oggi ti sei dovuto calare in un ruolo già conosciuto, ma in una squadra che gioca a ritmi molto alti: hai dovuto prepararti in modo particolare?

“Certo, ogni volta che scendi in campo le partite sono sempre diverse. I ragazzi nuovi si sono ambientati bene, il mister ci ha dato indicazioni chiare e tutti danno il massimo. Credo che questi giovani possano avere un ottimo futuro. A me piace questo ruolo perché mi permette di stare al centro del gioco e quando mi viene chiesto di interpretarlo va più che bene”.

Sei l’unico ad aver ritrovato Massimiliano Alvini da quando è arrivato a Frosinone: te lo ricordavi diverso?

“Il mister lo conosco bene e ha sempre avuto le sue idee di gioco. Negli ultimi anni è stato anche un po’ sfortunato, ma è uno dei migliori allenatori della categoria e i risultati lo dimostrano. Sa gestire molto bene il gruppo e per me è un onore averlo qui”.