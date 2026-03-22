 INTERVISTA POST PARTITA A GABRIELE BRACAGLIA

Bolzano – Le parole del difensore giallazzurro Gabriele Bracaglia dopo la vittoria in trasferta contro il Sudtirol.

Gabriele, quanto è importante la vittoria di oggi?

“Mancano sempre meno partite alla fine e ogni vittoria diventa sempre più importante. I punti sono sempre tre, ma il loro peso è quasi doppio. È fondamentale portare a casa risultati soprattutto su campi difficili come questo. Stiamo lottando per un obiettivo importante e continueremo a farlo fino in fondo”.

Stai risentendo della concorrenza di Corrado, che durante la tua assenza ha fatto ottime prestazioni segnando anche tre gol?

“La concorrenza ti fa crescere. Io sono contento per lui perché si merita tutto questo e anche di più. All’inizio è stato sfortunato per alcuni problemi fisici, lo abbiamo aspettato e lui è stato bravo a rimettersi al passo con noi. Ci ha aiutato a vincere e spero che continuerà a farlo anche nelle prossime partite”.

Oggi bisognava essere più concreti che belli?

“Partite sporche ce ne sono e ce ne saranno sempre. La crescita che abbiamo fatto sta proprio qui: riuscire a portare a casa anche questo tipo di gare. All’inizio, essendo una squadra giovane, abbiamo lasciato per strada punti in modo troppo facile. Su questo siamo migliorati”.

Da ragazzo di Frosinone, cosa rappresenta per te questa stagione?

“Per me è una stagione bellissima. Indossare i colori della propria città è qualcosa di speciale e, in più, poter lottare per un obiettivo così importante è qualcosa di indescrivibile. Spero di poterlo raggiungere, anche se è ancora presto per dirlo, ma stiamo facendo di tutto per arrivarci”.

Come ti senti? La sosta arriva nel momento giusto per tornare al cento per cento?

“Sto recuperando e mi sento abbastanza bene. Sicuramente la sosta mi aiuterà a rimettermi completamente in forma e a riallinearmi con i compagni. L’importante è essere tornato in campo: giocare novanta minuti è sempre bello, soprattutto dopo un infortunio”.