INTERVISTA POST PARTITA A GABRIELE CALVANI

Frosinone – Le dichiarazioni post-partita del centrale difensivo Gabriele Calvani dopo il pareggio allo Stadio Benito Stirpe contro il Sudtirol.

Gabriele, secondo te cosa è mancato al Frosinone nel secondo tempo di questa partita?

“Sicuramente al rientro nel secondo tempo loro hanno iniziato a giocare molto alti, mettendoci in difficoltà. Resta però il fatto che, sul 2-0, in una categoria come questa non puoi permetterti di farti rimontare due gol. Dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto”.

Che clima c’è nello spogliatoio dopo un risultato del genere?

“Sicuramente dobbiamo crescere sul piano dell’attenzione, perché non è possibile concedere due gol in questo modo. Abbiamo buttato via due punti, ma fa parte di un percorso di crescita. Con il mister lavoreremo anche su questo e sono sicuro che, piano piano, riusciremo a migliorare”.

Come stai vivendo questo inizio di campionato?

“Sono molto contento della fiducia che mi sta dimostrando il mister, cerco di dare sempre il massimo. Mi trovo bene qui a Frosinone: sono felice di avere ottimi compagni e uno staff di grande livello”.

Questi ultimi trenta minuti contro il Sudtirol rischiano di minare le certezze che stavate costruendo nelle ultime prestazioni?

“Non credo che questo risultato riesca a inceppare il meccanismo che abbiamo creato nelle ultime partite. Sicuramente ci riporta con i piedi per terra, facendoci capire che dobbiamo continuare a lavorare senza adagiarci o abbassare la tensione. In questo senso, può essere un risultato che ci aiuta”.