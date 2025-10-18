INTERVISTA POST PARTITA A GABRIELE CALVANI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita del difensore centrale Gabriele Calvani dopo la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Monza.

Gabriele, dopo una sconfitta del genere, su quale aspetto lavorerete in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria?

«L’aspetto principale su cui lavoreremo con il mister da lunedì è l’intensità. Sappiamo che il livello del campionato è molto alto e dobbiamo rimboccarci le maniche per arrivare pronti alla sfida contro la Sampdoria».

Secondo te, dove il Frosinone ha perso la partita?

«Il Monza è una squadra strutturata, con giocatori esperti. Siamo andati sotto in modo un po’ rocambolesco e, nel secondo tempo, loro si sono chiusi bene dietro la linea della palla, rendendo la gara più complicata. Ci sono aspetti su cui dobbiamo migliorare, e daremo il massimo per riuscirci».

