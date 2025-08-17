 INTERVISTA POST PARTITA A GABRIELE CALVANI

Monza – Dopo il successo del Frosinone in Coppa Italia contro il Monza, il difensore Gabriele Calvani si è presentato in sala stampa per analizzare la vittoria e condividere le sue impressioni sul risultato finale.

Gabriele, avete sofferto oggi, poi nel finale è arrivata la zampata che vi porta al prossimo turno. È un buon inizio di stagione?

“Abbiamo speso tante energie nel primo tempo, poi con il gol verso lo scadere della partita è stato naturale per noi abbassarci per difendere il vantaggio. Nel complesso è stata una buonissima prestazione, siamo sempre stati sul pezzo e credo che non ci sia nulla da recriminare”.

Come procede il tuo inserimento all’interno della squadra?

“Procede benissimo. I miei compagni di squadra mi hanno aiutato a integrarmi nel gruppo, mi trovo molto bene con il mister e conoscevo già la società. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per fare bene in campionato”.

 

