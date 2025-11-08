INTERVISTA POST PARTITA A GIACOMO CALO’

Frosinone – Le parole post partita del centrocampista giallazzurro Giacomo Calò dopo il pareggio casalingo contro il Modena per 2-2.

Giacomo, come vedi questo pareggio e come si riparte dopo questa gara?



“Abbiamo fatto una partita alla pari con la prima in classifica, quindi sicuramente una prestazione di alto livello. Per come la vedo io, abbiamo concesso qualcosa più del solito, ma è normale contro una squadra del genere. Abbiamo dimostrato carattere: la squadra è presente ed è forte.”

Questo pareggio può cambiare il punto di vista sul campionato?



“Oggi abbiamo disputato una buona gara, siamo al livello delle prime. È vero, ci siamo fatti recuperare nel risultato, ma per come si era messa la partita siamo stati molto bravi.”

Il rendimento del Frosinone può essere collegato anche alle tue prestazioni personali?



“Onestamente non parlo mai delle mie prestazioni. Tutti noi stiamo facendo un ottimo campionato e abbiamo sempre risposto presente. Non credo ci sia un giocatore che abbia sbagliato una partita. Questo gruppo è forte, sano e dà sempre il massimo contributo.”

Immaginavi di dare questo apporto alla squadra?



“No, perché all’inizio dovevo capire il gioco del mister e ho iniziato piano piano a entrare nei meccanismi. Penso di aver cominciato in maniera positiva, ma ci sono ancora tante partite da giocare, quindi è presto per dare un giudizio definitivo.”