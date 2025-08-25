 INTERVISTA POST PARTITA A GIACOMO CALÒ

Frosinone – Le dichiarazioni nel post-partita del nuovo centrocampista giallazzurro Giacomo Calò dopo la vittoria casalinga contro l’Avellino.

Giacomo, oggi gran primo tempo da parte tua. Miglior inizio non poteva esserci: quanto bene fa, sotto il punto di vista del morale, questa vittoria?

“Sì, è importantissima. Nel primo tempo il gol dopo pochi minuti ci ha dato la forza per continuare su quei ritmi, creando entusiasmo e voglia di vincere. Nel secondo tempo siamo partiti più bassi, poi l’espulsione ci ha costretti a difendere il risultato. Abbiamo dimostrato carattere e sono molto contento per questo.”

Hai giocato allo Stirpe molte volte da avversario. Com’è la sensazione adesso di avere il pubblico dalla tua parte?

“L’impatto è stato sicuramente positivo. L’ambiente è caldo e ti dà l’energia giusta sin dal riscaldamento. Uno stadio pieno fa sempre piacere e ti regala quella motivazione in più per fare bene.”

Dopo queste due partite, qual è l’animo dello spogliatoio?

“Iniziare così è stato importante. Vincere questa partita è stato fondamentale perché crea energia positiva all’interno del gruppo e fa bene a tutti. Partire con il piede giusto è fondamentale, perché in un campionato come questo possono arrivare momenti difficili, e avere basi solide aiuta ad affrontarli meglio.”