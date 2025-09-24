INTERVISTA POST PARTITA A JACOPO GELLI

Cagliari – Le dichiarazioni post-partita del centrale difensivo Jacopo Gelli dopo la sconfitta per 4-1 in Coppa Italia contro il Cagliari.

Jacopo, oggi c’è stato un buon inizio di partita, poi – come era successo col Sudtirol – siete calati un po’ d’intensità. Qual è la tua analisi?

“Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Dispiace molto per i quattro gol subiti, perché non li meritavamo, sia per l’approccio che per l’impegno messo in campo. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio di loro, poi nella ripresa è emersa la differenza di categoria. Però a livello fisico stavamo bene”.

Questa è la seconda partita che giochi dopo quella di Palermo: ti senti cresciuto?

“Sicuramente la fiducia del mister la sentivo già prima, e lo ringrazio ancora per avermi schierato a Palermo dal primo minuto. Sono contento anche della prestazione di oggi, nonostante su un gol potessi fare meglio”.

Quanto vi ha caricato mentalmente il gol subito dopo pochi minuti?

“Non è stato facile reagire a un gol del genere, soprattutto contro una squadra di categoria superiore. Però siamo stati bravissimi a rimanere uniti: l’errore fa parte del gioco, e abbiamo reagito subito tutti insieme nel modo giusto”.