INTERVISTA POST PARTITA A MASSIMO ZILLI

Genova – Le parole in conferenza stampa dell'attaccante Massimo Zilli dopo il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria.



Massimo, oggi sei più felice per il primo gol segnato con il Frosinone oppure dispiaciuto per il risultato finale?



«Sicuramente sono più dispiaciuto per non aver portato a casa i tre punti, vista la partita importante che abbiamo disputato oggi pomeriggio. Nel primo tempo potevamo stare due o tre a zero senza aver rubato nulla a nessuno. Poi, nel secondo tempo, loro sono usciti fuori e ci hanno messo in difficoltà. Però questo risultato ci dà consapevolezza del percorso che stiamo facendo».

Questa è la strada giusta da percorrere sia personalmente che come squadra?



«Sì, stiamo facendo un percorso importante e tutti noi ne siamo consapevoli. Personalmente sono felice perché aspettavo questo gol da molto tempo e finalmente è arrivato».

Come si recuperano le energie in così poco tempo, in vista della partita contro la Virtus Entella?



«Domani ci alleneremo e ci gestiremo a livello fisico, soprattutto per chi ha giocato un po’ di più. Poi credo che, per il resto, sarà la testa il fattore chiave».