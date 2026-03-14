INTERVISTA POST PARTITA A NICCOLO’ CORRADO

Cesena – Le parole del giocatore giallazzurro Niccolò Corrado dopo il pareggio per 2-2 contro il Cesena, autore della rete dell’1-0.

Niccolò, come stai dopo un avvio di stagione complicato? Hai una dedica particolare per il gol?

“È stato un periodo difficile, perché subito dopo la prima amichevole ho fratturato il perone ed è stata davvero dura. Però, grazie al gruppo e allo staff che mi sono stati vicini e mi hanno tranquillizzato, sono riuscito a superare questo momento. È stato difficile anche perché volevo essere in campo per aiutare la squadra, ma alla fine è andato tutto bene. Dedico questo gol alla mia famiglia e alla mia ragazza”.

Mancano otto partite alla fine: la cosa importante è che il Frosinone sia lì a giocarsi le proprie chance?

“Sì, è importantissimo. Noi continuiamo a concentrarci partita dopo partita. Adesso il nostro obiettivo è preparare al meglio la gara contro il Bari e cercare di portare a casa i tre punti”.