INTERVISTA POST PARTITA A NICCOLO’ CORRADO

INTERVISTA POST PARTITA A NICCOLO’ CORRADO

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Cesena – Le parole del giocatore giallazzurro Niccolò Corrado dopo il pareggio per 2-2 contro il Cesena, autore della rete dell’1-0.

Niccolò, come stai dopo un avvio di stagione complicato? Hai una dedica particolare per il gol?

È stato un periodo difficile, perché subito dopo la prima amichevole ho fratturato il perone ed è stata davvero dura. Però, grazie al gruppo e allo staff che mi sono stati vicini e mi hanno tranquillizzato, sono riuscito a superare questo momento. È stato difficile anche perché volevo essere in campo per aiutare la squadra, ma alla fine è andato tutto bene. Dedico questo gol alla mia famiglia e alla mia ragazza”.

Mancano otto partite alla fine: la cosa importante è che il Frosinone sia a giocarsi le proprie chance?

Sì, è importantissimo. Noi continuiamo a concentrarci partita dopo partita. Adesso il nostro obiettivo è preparare al meglio la gara contro il Bari e cercare di portare a casa i tre punti”.

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