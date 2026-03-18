INTERVISTA POST PARTITA A SEYDOU FINI

Frosinone – Le parole in conferenza stampa dell’attaccante giallazzurro Seydou Fini, autore del suo primo gol con la maglia del Frosinone.

Seydou, ti faccio i complimenti per la partita. Hai avuto la tua chance e l’hai sfruttata al meglio: qual è il tuo stato d’animo?

“Sono felice. Oggi l’obiettivo erano i tre punti. Come dice il mister, ogni partita è una tappa del percorso e quella di oggi lo era: era importante portare a casa la vittoria. Quando ho segnato ero contento soprattutto per il contributo dato alla squadra”.

Sei arrivato a Frosinone sapendo che nel tuo ruolo giocava uno dei migliori della categoria. Oggi hai risposto con una grande prestazione: da parte tua c’è l’ambizione di giocare dal primo minuto?

“Prima di venire qui seguivo la squadra e sapevo che stava facendo un lavoro fantastico. Conoscevo anche il valore del giocatore nel mio ruolo, però sono arrivato con l’idea di dare una mano alla squadra, sia nel piccolo che nel grande, per raggiungere l’obiettivo. Poi le scelte spettano al mister, ma secondo me non è fondamentale essere titolari: l’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa e dare sempre il massimo per la squadra”.

Cosa si respira all’interno dello spogliatoio? Quanta motivazione avete per dare il massimo in queste ultime gare?

“La cosa che rende speciale questo gruppo è la voglia di tutti di dare il massimo, indipendentemente dai minuti giocati. L’obiettivo è comune e si lavora ogni giorno al massimo. Credo che tutti abbiano le qualità per dare il meglio di sé e aiutare la squadra”.