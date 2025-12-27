INTERVISTA POST PARTITA AD ANTONIO RAIMONDO

Empoli – Le parole in conferenza stampa dell’attaccante giallazzurro Antonio Raimondo, autore della rete che ha sbloccato la sfida tra l’Empoli e il Frosinone, terminata sull’1-1.

Antonio, oggi una buona prestazione: un ottimo gol, ma anche grande sacrificio in fase difensiva. Come giudichi la tua partita?

«Cerco di dare il massimo in entrambe le fasi. Anche in fase difensiva, come ci dice sempre il mister, siamo i primi difensori e dobbiamo portare pressione sugli avversari. L’energia che metto in campo è sicuramente frutto del lavoro settimanale, spingendo forte in ogni allenamento».

Qual è l’obiettivo personale che ti dai per il 2026?

«Sicuramente arrivare in doppia cifra, ma questo viene dopo l’obiettivo di squadra, che è quello di fare sempre meglio. Vogliamo continuare su questa strada, perché stiamo facendo ottime cose».

Cosa vi siete detti negli spogliatoi a fine gara?

«Ci siamo detti che meritavamo qualcosa in più. Purtroppo nel finale Fulignati ha fatto una grande parata salvando il risultato. Il nostro obiettivo resta quello di migliorarci partita dopo partita».

Qual è la qualità principale di questo gruppo?

«Credo che l’unione, l’umiltà e la fame siano fattori chiave. Siamo una squadra giovane e penso che queste caratteristiche, che ci contraddistinguono, possano davvero fare la differenza».