 INTERVISTA POST PARTITA AD ILARIO MONTERISI

Ilario, grazie per aver mantenuto la promessa relativa al gol. Che percorso è stato fin qui?

È stato un percorso sicuramente iniziato in maniera negativa, però siamo un gruppo sano e questo l’ho sempre detto da inizio anno. Non c’è mai stata nessuna crepa all’interno del gruppo. Abbiamo cambiato allenatori però siamo sempre stati solidi e ora abbiamo trovato una quadra. Stiamo semplicemente cavalcando l’onda con le qualità che abbiamo sempre avuto da inizio anno e ora stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato.

In una tua precedente intervista hai detto che l’ambiente si è ricompattato. Forse è anche questo il segreto del cambio di marcia del Frosinone?

Quando i tifosi sono venuti da noi in hotel ci hanno dato un segnale grosso perche eravamo in un momento negativo, però onestamente anche in città si viveva sempre un’aria tranquilla però prima di essere tifosi sono delle grandi persone e ci hanno sempre lasciato vivere tranquilli, sempre dato fiducia. Li ringrazio a nome di tutta la squadra, speriamo di essere in tanti anche sabato.

Per prima cosa vorrei sapere il tuo pensiero nel momento del gol e poi ti chiedo: possiamo iniziare a guardare la classifica anche in un’altra ottica?

Adesso pensiamo a fare più vittorie possibili, io voglio salvarmi e arrivare prima possibile alla matematica. Poi vediamo cosa succede. Sul gol ho pensato solo e soltanto alla mia famiglia a cui dedico ogni cosa che faccio.

Cosa è cambiato in queste settimane?

Siamo sempre le stesse persone e gli stessi uomini. Adesso c’è più positività e si vede anche in campo.