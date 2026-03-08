INTERVISTA POST PARTITA ANTONIO FIORI

Frosinone – Le parole in sala stampa dell’attaccante Antonio Fiori dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, gara in cui ha realizzato la rete dell’1-0.

Antonio, il mister ha detto che devi ancora migliorare: cosa ti senti di dirgli?

“Sicuramente devo migliorare nella realizzazione dei gol. Oggi potevo segnarne qualcuno in più e potevo fare meglio anche nel servire i miei compagni. Devo crescere soprattutto sotto questo punto di vista”.

In questi mesi finali incideranno diverse componenti. Quale sarà il vostro contributo?

“Dobbiamo mettere il massimo impegno in ogni allenamento per arrivare pronti a ogni partita. Da qui alla fine dovremo dare tutto per cercare di vincere più partite possibili”.

Oggi è un segnale importante, anche dopo il pareggio di mercoledì, per le altre contendenti?

“Sì, nelle ultime partite non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, con tre pareggi consecutivi, ma abbiamo sempre giocato bene. Oggi era fondamentale vincere e dobbiamo continuare su questa strada”.

Al di là dei meriti del Frosinone, vi aspettavate una Sampdoria diversa?

“No, ci eravamo preparati bene insieme al mister. Sapevamo che dovevamo essere aggressivi e cercare di segnare il prima possibile per indirizzare la partita a nostro favore”.

Da quando sei arrivato a Frosinone hai segnato un gol ogni cinquanta minuti: come ti senti?

“Sono contento e cerco di sfruttare ogni occasione che mi viene concessa, perché è importante sia per me che per la squadra”.