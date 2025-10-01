INTERVISTA POST PARTITA ANTONIO RAIMONDO

Frosinone – Le parole ai microfoni dell’attaccante Antonio Raimondo dopo la vittoria contro il Cesena per 3-1.

Antonio, prima della gara chiacchieravi con il direttore Castagnini. Parte da lì la tua serata?

«Il direttore Castagnini mi dà sempre consigli utili e indicazioni su come posso migliorare. Oggi mi ha detto di giocare come so fare, che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti, seguendo il suo consiglio, sono riuscito finalmente a segnare».

Pensi che sia il momento della svolta per te?

«Io cerco sempre di dare il massimo in ogni partita. Quando poi arriva il gol, tutto diventa più bello. Penso che continuando così, seguendo il mister e mantenendo queste prestazioni, si possa solo migliorare».

Cosa hai provato quando hai segnato?

«Ho provato tanta felicità, ma soprattutto una grande liberazione per essermi sbloccato. Venivo da quattro partite senza segnare e, si sa, un attaccante è valutato soprattutto per i gol. Per me era importante riuscirci».

Come ti trovi con il gioco del mister?

«Mi trovo molto bene perché riesco a sfruttare le mie caratteristiche. Mi ha sempre ripetuto che il gol sarebbe arrivato giocando come sapevo, e infatti è stato così. Mi chiede di allungare la difesa e fare pressing: sono compiti che sento miei e mi ci trovo a mio agio».