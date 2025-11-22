INTERVISTA POST PARTITA DI ILIAS KOUTSOUPIAS

Bari – Le parole post partita del centrocampista greco Ilias Koutsoupias dopo la vittoria in trasferta contro il Bari per 2-3.

Ilias, oggi un’altra grande prestazione. Quel palo colpito sa di beffa: ti è mancato solo il gol?

“Sì, peccato per il palo, ma sono contento per la prestazione perché abbiamo vinto su un campo molto difficile e perché abbiamo continuato la nostra striscia positiva di risultati. Sono davvero contento per la squadra e per quello che abbiamo fatto”.

Che segnale dà il Frosinone al campionato e a voi stessi?

“Prima della partita sapevamo che il Frosinone non aveva mai vinto qui a Bari, quindi era un nostro obiettivo ed uno stimolo in più venire qui e fare bene, cercando la prima vittoria al San Nicola. Siamo contenti di esserci riusciti, soprattutto su un campo così difficile”.

Questa sera un’altra prova di maturità della squadra, non credi?

“Sì, ci stavamo lavorando nell’ultimo periodo perché ci sono state partite in cui non siamo stati bravi a portare il risultato a casa. È un aspetto su cui stiamo migliorando e su cui continuiamo a lavorare. Oggi abbiamo portato a casa la vittoria gestendo bene la partita”.