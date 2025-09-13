INTERVISTA POST PARTITA EDOARDO MASCIANGELO

Gara significativa per tanti aspetti, il Frosinone trova la seconda vittoria in tre partite e ancora una volta con grande solidità difensiva. Nel post gara queste le parole di Edoardo Masciangelo:

“La squadra ha una mentalità importante e questo grazie al mister, c’è entusiasmo, umiltà e spirito di sacrificio. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, ma ora c’è da continuare così. Gli errori sotto porta? Eravamo pienamente concentrati sulla partita e non ho avuto nemmeno modo di capire il perchè, sta a noi in settimana lavorare per migliorarci. L’errore nel calcio è concesso, l’importante è pensare da subito all’azione successiva, parliamo di aspetti da limare e lavoreremo per farlo.

Abbiamo festeggiato il giusto ma siamo già concentrati per il prossimo match, durante la sosta la squadra ha lavorato in funzione delle tante partite ravvicinate e siamo pronti a dare il massimo”.