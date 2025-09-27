INTERVISTA POST PARTITA FILIPPO GROSSO

Mantova – Le dichiarazioni post-partita del centrocampista giallazzurro Filippo Grosso dopo l’esordio in campionato contro il Mantova.

Filippo, quali sono le tue sensazioni dopo un esordio del genere?

“Le emozioni sono tantissime, non riesco a spiegare cosa provo in questo momento. Dopo la rete ho corso per abbracciare i tifosi. Il merito di questo gol è senza dubbio dei miei compagni, del presidente e dei due direttori, che hanno sempre creduto in me.”

Quali sono le sensazioni che ti trasmette la squadra?

“Sono sensazioni positive. Ci troviamo bene come gruppo e siamo come una famiglia. Credo che questo sia un elemento chiave per disputare un buon campionato.”

Come stai vivendo questo ingresso nel calcio dei professionisti, dopo una settimana che ti ha visto titolare a Cagliari in Coppa Italia ed oggi a Mantova con il gol all’esordio?

“Onestamente devo ancora realizzare quello che mi sta accadendo. Però sicuramente sono felicissimo.”