INTERVISTA POST PARTITA FRANCESCO GELLI

Frosinone – Le parole in sala stampa del centrocampista giallazzurro Francesco Gelli dopo il pareggio per 2-2 contro il Pescara.

Francesco, una prestazione molto condizionata dagli episodi. Che partita è stata secondo te? È mancato qualcosa?

“La partita è stata particolare, caratterizzata da episodi un po’ scomodi. La reazione della squadra è stata importante e dimostra la forza del gruppo. Purtroppo le partite non vanno sempre come te le immagini, però siamo stati bravi a restare dentro la gara ed è arrivato comunque un buon pareggio”.

A inizio stagione forse nessuno pensava di vedere il Frosinone in queste posizioni di classifica. Anche stasera avete dimostrato il vostro valore: cosa ne pensi?

“Oggi non era facile. Loro sono una squadra in fiducia e si è visto. Siamo stati bravi a restare in partita, perché poteva finire anche molto peggio. Nel primo tempo siamo rimasti lì e abbiamo avuto anche le nostre occasioni”.

Probabilmente non è il momento più brillante della stagione. Che insegnamento potete trarre da queste partite?

“Sicuramente l’approccio mentale alla partita. Oggi siamo arrivati un po’ stanchi dopo la trasferta di Catanzaro, dove abbiamo speso tanto, mentre loro arrivavano da una vittoria importante. Non abbiamo disputato la nostra miglior partita dal punto di vista tattico, ma sotto l’aspetto caratteriale e agonistico siamo sempre stati presenti”.

 

