INTERVISTA POST PARTITA ILIAS KOUTSOUPIAS

Frosinone – Le parole in conferenza stampa del centrocampista giallazzurro Ilias Koutsoupias dopo il pareggio contro l’Empoli, autore della rete del 2-2.

Ilias, complimenti per il cuore che avete messo fino alla fine. A livello personale ti dispiace non aver vinto?

“Sicuramente non vincere dispiace molto. Però siamo stati bravi a riprenderla, anche perché loro nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per segnare. Dispiace non aver portato a casa la vittoria, soprattutto perché dopo il 2-2 ci abbiamo creduto e pensavamo di poterla vincere. Abbiamo messo il cuore e lo faremo sempre. Questa è la strada giusta”.

Ci sono stati dei fattori che hanno inciso, soprattutto nel primo tempo, nel non riuscire a esprimervi come fate di solito?

“Loro sono ripartiti bene e ci hanno messo in grande difficoltà, soprattutto nell’azione del secondo gol. Nel primo tempo hanno creato diverse occasioni e ci hanno fatto soffrire. Però, dopo l’intervallo e le parole del mister, siamo rientrati in campo molto meglio nella ripresa”.