INTERVISTA POST PARTITA ILIAS KOUTSOUPIAS

Palermo – Le parole in conferenza stampa del centrocampista giallazzurro Ilias Koutsoupias dopo il pareggio in trasferta contro il Palermo.

Ilias, oggi nonostante le numerose assenze si è visto un grande Frosinone. Per te è un rammarico uscire con un punto da questa partita oppure è una soddisfazione aver fermato sul pari una delle squadre più forti del campionato?

«Sono molto soddisfatto, soprattutto per i ragazzi che hanno sostituito i titolari: questo dimostra che tutti i giocatori della rosa sono importanti. Lo abbiamo fatto vedere in un campo difficile, contro forse la squadra più forte del campionato. Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni, ma portiamo a casa una prestazione positiva e cercheremo di continuare su questa strada».

Ti aspettavi un avvio di stagione così buono da parte tua?

«Sì, me lo aspettavo perché ho lavorato tanto per arrivare fin qui, nonostante i momenti difficili e gli infortuni. Adesso, penso solo a stare bene e dare una mano alla squadra. È ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma sono molto contento».

Il Frosinone ha come obiettivo quello di mantenere la categoria. Dopo un avvio così, in voi è maturato il pensiero di poter alzare l’asticella?

«Credo sia troppo presto. Dobbiamo affrontare partita dopo partita e cercare di scendere in campo sempre ben organizzati. Alla fine faremo i conti».

Oggi al termine della gara siete andati sotto il settore ospiti e avete salutato simbolicamente i tifosi. Ci puoi raccontare quel momento?

«Ci è dispiaciuto che non fossero con noi. Dopo la prima partita allo Stirpe, con un pubblico così caloroso, è stato strano non vederli lì. Abbiamo bisogno di loro sempre, sia in casa che in trasferta».

 

