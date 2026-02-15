INTERVISTA POST PARTITA JACOPO GELLI

La Spezia – Le dichiarazioni in sala stampa del difensore centrale Jacopo Gelli dopo la vittoria in trasferta per 0-2 contro lo Spezia.

Oggi sei entrato dalla panchina e hai disputato un’ottima partita, come altri tuoi compagni. Credi che questo spogliatoio unito sia il fattore chiave di questa stagione?

“Penso che entrare bene dalla panchina dipenda dal fatto che il mister ci tiene sempre tutti sul pezzo, chiedendoci il massimo ogni giorno. Fare bene quando si entra è anche frutto di questo lavoro, sapendo soprattutto qual è l’obiettivo da raggiungere”.

Jacopo, oggi non era facile giocare su questo campo. State facendo qualcosa di straordinario?

“Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi, perché anche in trasferta sono sempre con noi e si fanno sentire. Credo che sia fondamentale il modo in cui prepariamo le partite: arriviamo sempre pronti, con tante informazioni sugli avversari, e sappiamo come affrontarli”.

Oggi hai sfiorato il gol: cosa è mancato in quella conclusione?

“Credo che in quell’occasione sia stato bravo il portiere, ma penso anche che avrei potuto impattare meglio di testa”.

Come vivi la competizione con i tuoi compagni di reparto?

“Il fatto che siamo in tanti in questo ruolo è uno dei fattori che ci permette di stare lassù. Sono felicissimo di avere compagni così, perché imparo tanto da loro ed è bello giocare insieme”.