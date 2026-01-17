INTERVISTA POST PARTITA MATTEO CICHELLA

Monza – Le parole in conferenza stampa del centrocampista giallazzurro Matteo Cichella dopo il pareggio esterno contro il Monza per 2-2.

Matteo, la vera forza di questo gruppo è la voglia di lottare sempre fino all’ultimo minuto?

“Nello spogliatoio si è creato un ambiente unico, c’è tanto attaccamento e credo che questo poi si veda in campo. Pareggiare una partita come questa in dieci uomini dimostra la forza del gruppo e rispecchia quello che ci trasmette il mister ogni settimana”.

Questo pareggio, per come è arrivato, può sembrare una vittoria?

“Sì, questo risultato vale tanto, soprattutto per il morale. Pareggiare in dieci uomini non è facile e questo ci dà forza ed energia per affrontare al meglio la prossima partita”.