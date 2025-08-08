 INTERVISTA POST PARTITA MISTER ALVINI

Ferentino – Le dichiarazioni dell’allenatore Massimiliano Alvini al termine dell’amichevole giocata alla Città dello Sport di Ferentino contro il Benevento e terminata con il risultato di 0-1 per gli ospiti.

“Mi aspettavo questo tipo di partita. Sapevamo che questo sarebbe stato un test molto importante e le risposte che volevo, risultato a parte, le ho avute. Non c’è nulla di cui preoccuparsi perché tutto ciò fa parte di un percorso di crescita. Da questo incontro possiamo trarre le giuste indicazioni su cui lavorare. Abbiamo svolto venti giorni di ritiro importanti al Terminillo, dove siamo stati accolti molto bene dalla comunità locale. Durante queste ultime settimane abbiamo messo buone basi per il futuro. Da martedì mattina lavoreremo per la partita di Coppa Italia e l’inizio del campionato. Rientreranno in gruppo tutti i giocatori in rosa tranne Gori. Alcuni erano stati fermati in via precauzionale ma tra qualche giorno saremo di nuovo al completo, pronti per l’inizio della stagione”.