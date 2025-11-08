CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio casalingo contro il Modena.



Mister, complimenti per la determinazione messa oggi in campo. Il pareggio è giusto, ma alla fine può aver inciso la decisione sul gol del 2-2?



“Il pareggio è giusto. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma lo è stato anche il Frosinone. La squadra ha fatto una buona partita, poi sull’azione del 2-2 c’è fallo su Vergani. A parte questo episodio, non mi attacco a questa cosa, la chiudo qui e dico che la squadra ha portato a casa un punto importante.”

Un’altra buona prova del centrocampo, in particolare di Calò e Koutsoupias. Cosa ne pensa?



“Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e abbiamo fatto due bei gol. La partita è stata molto dura sin dall’inizio. Abbiamo disputato una buona gara e dobbiamo accettare questo risultato.”

Che insegnamento vi ha dato il pareggio di oggi?



“È un pareggio significativo e importante. Siamo una squadra che sta crescendo. Se oggi non fossimo stati forti e non avessimo intrapreso un percorso importante, non avremmo portato a casa nemmeno un punto. Nel viaggio che stiamo facendo, questo risultato è molto utile per trovare spunti e migliorare. In una partita tatticamente difficile, abbiamo messo tanto cuore e, all’ultimo, potevamo anche vincerla.”

Da dove riparte il lavoro di Alvini dopo questo pareggio?



“Riparte dai punti di forza, dal carattere e da un’idea di calcio molto precisa. Se giochiamo come abbiamo fatto questo pomeriggio, il percorso che possiamo fare è chiaro, considerando anche il recupero di alcuni giocatori infortunati. Non dimentichiamoci che oggi la squadra aveva una notevole differenza di età: siamo molto giovani e può capitare di concedere qualcosa, ma l’obiettivo resta quello di migliorare.”

Il risultato di oggi può dare un punto di vista diverso al campionato del Frosinone?



“Se oggi avessimo vinto, sarebbe cambiato l’equilibrio del campionato. Questo pareggio, però, ci dà tanti spunti da cui ripartire. Il Modena non è lì per caso. Anche il Frosinone è lì, e tutti i punti conquistati sono meritati. Possiamo migliorare molto, ed è questo il percorso che vogliamo seguire. Finora abbiamo affrontato le migliori del campionato, e non è da sottovalutare. È un buon pareggio che accettiamo con piacere, contro una squadra forte, ma la squadra c’è stata.”