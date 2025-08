 INTERVISTA POST PARTITA MISTER ALVINI

Rieti – Le parole dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini, dopo la vittoria nell’incontro amichevole contro il Rieti terminato con il punteggio di 0-2 per la squadra ciociara.

Mister, ancora una prova positiva. Ci può dare le sue impressioni su questa partita?

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, giocando con ritmo. Abbiamo segnato due reti ma potevamo fare qualcosa di più. È stata una settimana pesante di lavoro e sapevo che dal punto di vista fisico avremmo avuto una risposta diversa. Però l’atteggiamento e la prova sostenuta mi lasciano soddisfatto. Ci sono tanti aspetti ancora da migliorare ma sono contento”.

Anche se sono amichevoli, non subire gol per tre partite e andare ripetutamente a segno, sono indicazioni positive?

“La squadra è stata corta e aggressiva, ha gestito meglio la palla nella prima frazione di gioco. Nella seconda parte della gara sono entrati tanti ragazzi giovani che forse devono ancora migliorarsi. Però non aver preso gol anche oggi, è un dato significativo. Quello che mi interessava era vedere l’atteggiamento e vedere un’identità di squadra. Nel complesso sono contento”.

Come si lavorerà in questi giorni in vista dell’importante sfida di Coppa Italia e del conseguente inizio di campionato?

“Domani avremo una giornata libera, poi ci saranno tre giorni importanti e un’amichevole di livello contro una squadra molto forte e credo che sarà un buon banco di prova. Quindi sarà una settimana molto importante per noi. Successivamente avremo la partita di coppa ma sarà tutto un altro discorso. Dobbiamo concentrarci per fare bene i prossimi tre giorni, in modo da arrivare preparati all’amichevole di venerdì che è molto importante”.