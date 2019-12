 ALLA SCOPERTA DEL BENEVENTO DI PIPPO INZAGHI

Il migliore acquisto del Benevento – prossimo avversario del Frosinone al ‘Vigorito’ – probabilmente è proprio il tecnico Pippo Inzaghi. Qualche perplessità, in verità, l’ex attaccante di Juve, Milan e Nazionale l’aveva destata nell’interregno al Bologna, prima dell’avvento di Mihajlovic. Inzaghi era rimasto scottato anche dall’esperienza alla guida del Milan (stagione 2014-’15 dopo la trafila nel settore giovanile), forse in quel momento ben preciso una panchina più grande del suo background da tecnico. Ha saputo riposizionarsi, ripartire dal basso, accettare la panchina del Venezia, squadra con la quale ha conquistato la B e disputato una stagione tra i Cadetti. Il patron delle Streghe, Vigorito, in estate ha scommesso di lui dopo essere rimasto scottato dalla brusca uscita dalla lotteria dei playoff al termine dello scorso campionato di B. E la miscela prodotta dal triumvirato Vigorito-Foggia-Inzaghi al momento sta dando ragione alle scelte del Club sannita.

Alla corte dell’ex mattatore delle aree di rigore sono arrivati acquisti mirati: i centrocampisti Kragl (a parametro zero dal Foggia), Schiattarella (Spal), il promettente Basit (Arezzo), Hetemaj (Chievo), il portiere Manfredini (Spezia) e l’attaccante Sau (Sampdoria). Sui big una spolverata di acquisti provenienti dalle serie minori. Quindi la conferma di elementi importanti e ‘pesanti’ per la categoria come il portiere Montipò, i centrali Caldirola e Antei, il centrocampista Viola, il bomber Coda e i laterali Letizia e Maggio. Poi c’è Tuia, scuola Lazio, che con Volta al momento costituisce la coppia centrale di riserva. Poi una vasta scelta di attaccanti, prime e seconde punte, come R. Insigne, Armenteros e Improta. E il laterale Tello che con i sanniti ha giocato anche in serie A. Più lunga la lista delle cessioni: Asencio, attaccante (Genoa, poi al Pisa); Bandinelli, centrocampista (Empoli); Billong, difensore (Salernitana); Buonaiuto, centrocampista-attaccante (Perugia), Crisetig, centrocampista (Bologna, svincolato), Di Chiara, difensore (Perugia), Iemmello, attaccante (in prestito al Perugia, rientrato a luglio dal prestito di Foggia), Ricci, centrocampista (Spezia). Curiosamente verrebbe da pensare cosa sarebbe stato il Benevento con il capocannoniere del campionato, Iemmello, che a Benevento non ha mai trovato spazio nelle ultime due stagioni.

Ipotesi di formazione da opporre al Frosinone? Pippo Inzaghi sembra voglia dare fiducia ad un undici in grado di esprimere il massimo potenziale: Montipò tra i pali, Maggio e Letezia sulle corsie laterali, Antei e Caldirola in mezzo alla difesa; le chiavi del centrocampo ad Hetemaj, con Tello e Schiattarella interni; quindi Coda terminale offensivo e ballottaggio per quattro giocatori alle spalle, con Kragl e Sau in vantaggio su Insigne e Improta.

Giovanni Lanzi