Allenamento mattutino allo stadio ‘Benito Stirpe’ per i ragazzi di mister Nesta. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri mentre serie di partitelle per il resto del gruppo questo il programma odierno. Rientra Salvi. Capuano ha intensificato il lavoro sul campo. Domani in programma la rifinitura e poi la partenza per Venezia.