 ALLENAMENTO 10 AGOSTO

Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che mercoledì sera, alle 21, scenderanno in campo a Trieste per il ritorno della semifinale play-off contro il Pordenone. Chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo, compreso Gori, ha svolto un lavoro aerobico ed una partitella a campo ridotto. Capuano ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni, differenziato per Tabanelli e D’Elia. domani alle 9:45 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino, nel primo pomeriggio la squadra partirà per Trieste.