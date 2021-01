Doppia seduta di allenamento alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento e lavoro di forza in mattinata. Nel pomeriggio esercitazioni tecniche e partita finale. Differenziato per Luciani, terapie per Baroni. In gruppo Curado, Salvi e Maiello. Visita di idoneità per Volpe, D’Elia, Bardi e Rodhen. Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.