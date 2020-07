Di ritorno dalla trasferta di Empoli la squadra ha ripreso subito la preparazione in vista della gara di lunedì prossimo contro la Juve Stabia. Chi è sceso in campo al Castellani ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo fatta eccezione per Tabanelli che ha lavorato a parte. Domani alle 18 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.