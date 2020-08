Di rientro dalla trasferta di Trieste i giallazzurri sono tornati subito a lavoro in vista della gara interna di domenica prossima contro lo Spezia. Chi è sceso in campo contro il Pordenone ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Differenziato per D’Elia, terapie per Tabanelli. Domani alle 18:45 la squadra tornerà in campo a Ferentino.