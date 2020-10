Doppia seduta di allenamento per i ragazzi di mister Nesta alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche la mattina. Nel pomeriggio riscaldamento, parte atletica e serie di partitelle a tema. Si é fermato Rodhen per una botta al ginocchio destro, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Assenti sempre Kastanos e Carraro. Domani la squadra tornerà ad allenarsi di pomeriggio a Ferentino.