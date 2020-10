Allenamento pomeridiano per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla e partitella finale questo il programma odierno. Assenti Kastanos, Carraro e Rodhen con quest’ultimo che sta smaltendo il trauma subito al ginocchio. Si è fermato Baroni per una distorsione al ginocchio destro, in settimana verranno valutate le sue condizioni. Domani pomeriggio prevista una nuova seduta sempre a Ferentino.