Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri. Mattinata di lavoro sul campo con riscaldamento e parte atletica. Nel pomeriggio esercitazioni tecniche, possesso palla e partitella. Differenziato per Tabanelli, Rodhen e Novakovich. Domani in programma allenamento la mattina sempre a Ferentino.