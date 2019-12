Sono scesi in campo questa mattina I giallazzurri che continuano a preparare la trasferta di Benevento. A Ferentino la seduta è iniziata con un lavoro in palestra ed è proseguita con delle esercitazioni tecniche ed alcune partitelle a tema. Lavoro specifico per Rohden. Domani alle 14:30 la squadra di mister Nesta tornerà a lavorare alla Città dello Sport.