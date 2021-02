 ALLENAMENTO 17 FEBBRAIO

Pomeriggio di lavoro alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che venerdì sera affronteranno il Pescara allo stadio ‘Benito Stirpe’. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e partita finale questo il programma odierno. Si è fermato D’Elia per un problema muscolare (da valutare nei prossimi giorni). Parzialmente in gruppo Iacobucci. A parte Millico, Tribuzzi e Brignola. Differenziato per Marcianò, Ciano, Luciani e Baroni. Domani mattina la rifinitura sempre a Ferentino.