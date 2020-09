Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri. In mattinata i ragazzi di mister Nesta hanno svolto un lavoro atletico sul campo. Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattico e partitella nel pomeriggio. Si è fermato Salvi, in settimana verranno valutate le condizioni del giocatore. Sempre differenziato per Tabanelli, Rodhen e Novakovich. Domani previsto allenamento pomeridiano a Ferentino.