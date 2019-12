Seduta sotto la pioggia battente per la squadra di mister Nesta che, a Ferentino, ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Fatta eccezione per Rohden, ancora fermo ai box, tutto il gruppo ha regolarmente preso parte alla seduta. Domani alle 14:30 è in programma la seduta di rifinitura, al termine della stessa i giallazzurri partiranno per Benevento.