Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che alla ‘Città dello sport’ di Ferentino continuano a preparare la trasferta di Cosenza. Lavoro tecnico sul campo e partita questo il programma odierno. Differenziato per Paganini e Tabanelli, terapie per Ardemagni, assenti Gori e Ciano che verrà visitato nella giornata di domani dal Professor Milano. Domani mattina alle 10,45 è in programma la rifinitura.